НАПЕШЫ ЛЮБОЕ ПРИДЛОЖЕНИЯ О КРАСНОЙ ШАПАЧКЕ ПЖ ДАМ 15 БАЛА :-D

Литература
НАПЕШЫ ЛЮБОЕ ПРИДЛОЖЕНИЯ О КРАСНОЙ ШАПАЧКЕ ПЖ ДАМ 15 БАЛА :-D
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красная шапочка- это маленькая девочка, любившая свою бабушку.
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