Почему нельзя менять название улиц и городов

История
Почему нельзя менять название улиц и городов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Названия хранят историю, помогают не забывать ее. А когда люди отказываются от своей истории, теряют ее, то они тем самым теряют и будущее. Потому что нет будущего без прошлого.Изредка бывают случаи, когда название надо сменить. Например, улица названа именем человека, который оказался (или стал) негодяем и убийцей. Это, конечно, тоже история, но людям-то каково жить на улице имени негодяя и убийцы. Или, когда улицы называют одинаковыми бессмысленными номерами, например, "Четвёртая улица Восьмого Марта", или "Дома 8 Марта"

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