Установіть послідовність визволення радянськими військами міст України у 1943-1944р??. А Київ Б Севастополь В Харків Г Ужгород
История
Установіть послідовність визволення радянськими військами міст України у 1943-1944р??. А Київ Б Севастополь В Харків Г Ужгород
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Харків київ Севастополь ужгород
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