Найди три положительных числа, у которых сумма противоположных им чисел равна 0.

Математика
Найди три положительных числа, у которых сумма противоположных им чисел равна 0.
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