Движение пылинки в луче света являются примером ?

Физика
Движение пылинки в луче света являются примером ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
.... примером БРОУНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ
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