Помогите,Срочно!12 баллов,ответьте на вопрос по беларуской литературе Назавiце жа??равыя i тэматычныя адметнасцi перыяду Вялiкай Айчыннай вайны .
История
Помогите,Срочно!12 баллов,ответьте на вопрос по беларуской литературе Назавiце жа??равыя i тэматычныя адметнасцi перыяду Вялiкай Айчыннай вайны .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В период Великой отечественной войны творчество белорусских писателей оказались в исключительно драматических обстоятельствах - родная земля была полностью оккупирована врагом. Многие из них (Кулешов, Глебка, Бровка, Танк) были на фронте, так же, как и их читатели. Заметное место занимают стихи и поэмы, в которых сочетается эпос, лирика и драма. Литература являлась одним из инструментов антифашистской борьбы, демонстрировала героизм белорусского народа, его несломленный дух... Победа, достигнутая тяжелой ценой, нашла своё отражение и в творчестве белорусских писателей.
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