Слили 2 грамма 7 процентрованного раствора и 4 грамма 10 процентрованного. Определи??ь массувою долю полученного раствора

Гость: Гость:

Формула р-ра в процентах = (m(в-ва)/m(р-ра))*100% Находим кол-во вещества в первом растворе m(в-ва)=0,07*2=0,14 г Находим m(в-ва) во втором растворе m(в-ва)=4*0,1=0,4 г По закону сохранения массы m(р-ра) будет 2+4=6 г, а m(в-ва) 0,4+0,14=0,44 г Считаем по той же формуле: 0,44/6 *100%=7,(3)% Примерно 7%