Что такое ядохимикаты и чем их можно заминить

Окружающий мир
Что такое ядохимикаты и чем их можно заминить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Насекомыми хищниками 
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