Координаты крайніх точок Африки СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
География
Координаты крайніх точок Африки СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самая северная мыс Бланко (37°20'28" с.ш. 9°44'48" в.д.), самая южная - мыс Игольный (34°49'43" ю.ш. 20°00'09" в.д.)
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