Тема эксперимента на тему космос

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Если любую то можно Движение по орбите» Космос похож на резиновую пленку. Разные объекты заставляют его изгибаться и деформироваться. Чем больше масса объекта, тем глубже впадина на пленке. Когда меньший объект (например, планета) движется мимо более крупного (например, звезды), он может попасть в углубление вокруг него – гравитационное поле. Меньший объект «катается» во впадине так же, как мяч катался в углублении простыни, благодаря гравитации.