Тема: Графический редактор Paint. Создание графического документа Цель работы: нау??иться выполнять простейшие рисунки в графическом редак- торе Paint; применить и закрепить полученные знания в выполнении упражнений. 1. Типы...
Информатика
Тема: Графический редактор Paint. Создание графического документа Цель работы: нау??иться выполнять простейшие рисунки в графическом редак- торе Paint; применить и закрепить полученные знания в выполнении упражнений. 1. Типы графических файлов? 2. Какие существуют виды графических изображений? 3. Какой тип файлов обрабатывает программа Paint?
Ответ(ы) на вопрос:
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1. jpg, png, gif, bmp 2. Векторые/растровые 3. Растровый
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