С-4 с-3 Алгебра помогите решить вложения(фото)
Алгебра
С-4 с-3 Алгебра помогите решить вложения(фото)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
= \frac{ a^{2}+5(5+2a)+4(6+a) }{ (a+7)^{2} } = \frac{ a^{2} +25+10a+24+4a}{ (a+7)^{2} } = \frac{ a^{2}+14a+49 }{ (a+7)^{2} } = \frac{ (a+7)^{2} }{ (a+7)^{2} } =1
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