Складіть 3 речення із словом "соловейко", яке виступає: 1) додатком 2) означенням 3) обставиною

Українська мова
Складіть 3 речення із словом "соловейко", яке виступає: 1) додатком 2) означенням 3) обставиною
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Я побачив (гарного/співучого) соловейка 2) Цей соловейко був дуже співучим 3) Соловейко співав коли я вийшов з дому
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