В заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе говорилось: «Государства-участники будут уважать суверенное равенство и своеобразие друг друга, равно как и право устанавливать свои законы и администрат...
История
В заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе говорилось: «Государства-участники будут уважать суверенное равенство и своеобразие друг друга, равно как и право устанавливать свои законы и административные правила». Другое положение акта гласило: Государства-участники будут уважать права человека и основные свободы, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений, для всех без различия расы, пола, языка и религии». Существует ли противоречие между этими положениями?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти положения отличаются друг от друга тем, что первое положение направлено для государства в целом, а второе положение на права человека. Противоречия между этими положениями я не вижу, они лишь дополняют друг друга и характерны для правового государства.
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