Помогите пожалуйста :**** Не понемаю я этого всего .....

Немецкий язык
Помогите пожалуйста :**** Не понемаю я этого всего .....
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Автор: Гость
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Гость:
Потому что на уме ничего не омталось
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