﻿Срочно.Помогите пожалуйста. Найти приближенное значение выражения с помощью ди??ференциала:

Математика
﻿Срочно.Помогите пожалуйста. Найти приближенное значение выражения с помощью ди??ференциала:
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы вычислить приближенное значение выражения с помощью дифференциала воспользуемся формулой: где   найдем "хорошее" значение х- чтобы быстро можно было вычислить значение выражения х=1, тогда Δх=0,004 - найдем значение f(x) найдем производную: найдем значение производной в точке х=1 найдем d[f(x)] найдем приближенное значение выражения: ответ приближенное значение выражения ≈ 0,992
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