Температура на улице +20, температура снега 0.Какова будет температура мокрого снега через две минуты, ведь часть его превратиться в воду?
Окружающий мир
Температура на улице +20, температура снега 0.Какова будет температура мокрого снега через две минуты, ведь часть его превратиться в воду?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
+20.Ведь рано или поздно станет такая же температура как на улице Пример:Поставил(а) чашку с горячей водой она через некое время станет температуры комнатной.
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