Территория этого государства увеличилась почти на четверть в результате искусст??енного намыва земли.

География
Территория этого государства увеличилась почти на четверть в результате искусст??енного намыва земли.
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Гость:
((((((Непал ))))]))))))
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