Тетрадь стоит 30 руб. Какое наибольшее число таких тетрадей можно будет купить на 950 рублей после понижения цены на 25%?
Математика
Тетрадь стоит 30 руб. Какое наибольшее число таких тетрадей можно будет купить на 950 рублей после понижения цены на 25%?
Ответ(ы):
Гость:
1 тетрадь = 30 руб = 100% ? тетрадей = 950 руб = на 25% меньше 1) 100% - 25% = 75% - стала стоить тетрадь 2) 30*0,75 = 22,5 рубля - стоит 1 тетрадь после понижения цены 3) 950:22,5 = 42 тетради - можно будет купить на 950 рублей останется еще 5 рублей
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