The reporter from the school newspaper got the task to write about Willing Helpers and their work.

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The reporter from the school newspaper got the task to write about Willing Helpers and their work.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Репортаж о школьной газете написал Вилинн Хелперс и работе
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