Тихо,тепло написать прилагательные от основ которых они образованы.
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Тихо,тепло написать прилагательные от основ которых они образованы.
Ответ(ы):
Гость:
Тихо от прилагательного тихое, тепло от прилагательного теплое
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