Помогите составить слово из любого количества букв, в котором 7-ая буква Ё (слово к??скадЁр не использовать)

Русский язык
Помогите составить слово из любого количества букв, в котором 7-ая буква Ё (слово к??скадЁр не использовать)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вот слово может это ПОДОЙДЁТ
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