Помогите составить слово из любого количества букв, в котором 7-ая буква Ё (слово к??скадЁр не использовать)

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Помогите составить слово из любого количества букв, в котором 7-ая буква Ё (слово к??скадЁр не использовать)

Автор: Гость