Молоком наполнили один в трехлитровый бидон и 9 двухлитровый бидонов сколько молока в бидонах
Математика
Молоком наполнили один в трехлитровый бидон и 9 двухлитровый бидонов сколько молока в бидонах
Ответ(ы):
Гость:
9*2=18 литров молока в 9 двухлитровых бидонах 3+18=21 литр молока всего Ответ: 21 литр
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