Какое решение ребуса плуг×у=сев

Математика
Какое решение ребуса плуг×у=сев
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Плуг•у=сев Четырехзначное число при умножении на целое число превращается в трехзначное? Этого не может быть. Значит ребус не имеет решения.
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