Представь , что завтра в вашем классе проводится контрольная работа по математике . Твой друг страшно боится, что не справится с заданием. Как называется эмоциональное состояние, которое он испытывает?

Обществознание

Представь , что завтра в вашем классе проводится контрольная работа по математике . Твой друг страшно боится, что не справится с заданием. Как называется эмоциональное состояние, которое он испытывает?

Автор: Гость