Представь , что завтра в вашем классе проводится контрольная работа по математике . Твой друг страшно боится, что не справится с заданием. Как называется эмоциональное состояние, которое он испытывает?
Обществознание
Представь , что завтра в вашем классе проводится контрольная работа по математике . Твой друг страшно боится, что не справится с заданием. Как называется эмоциональное состояние, которое он испытывает?
Ответ(ы):
Гость:
Страх, тревога , переживание
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