В одном кармане лежит на 6 рублей больше чем в другом. Сколько рублей надо переложить из одного кармана в другой чтобы в обоих карманах денег стало поровну?
Математика
В одном кармане лежит на 6 рублей больше чем в другом. Сколько рублей надо переложить из одного кармана в другой чтобы в обоих карманах денег стало поровну?
Ответ(ы):
Гость:
Ну если предположить что в одном кармане 6 рублей а в другом 12 получается 3 рубля
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