В одном кармане лежит на 6 рублей больше чем в другом. Сколько рублей надо переложить из одного кармана в другой чтобы в обоих карманах денег стало поровну?

Математика

В одном кармане лежит на 6 рублей больше чем в другом. Сколько рублей надо переложить из одного кармана в другой чтобы в обоих карманах денег стало поровну?

Автор: Гость