Сочинение. напиши сочинение-описание на тему Прогулка в лесу или прогулка. ключив??е слова темы

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Сочинение на тему жизнь лесаЭто сочинение также подойдет на тему: Сочинение-описание леса Прогулка по лесу Утренний лес Лес – это целый мир, полный жизни. Обитатели леса не слишком любят показываться на глаза гостям. Прячутся в норках лисы, за кустом таятся трусливые зайки. Но если долго гулять по лесу весной, летом или ранней осенью, то обязательно заметишь, как кипит жизнь под кронами деревьев.Если прийти в лес утром, между стволами деревьев еще стоит белесый туман. Трава мокра от росы, а деревья стряхивают на путника целый дождь. В гуще леса темно. Но вот солнце пробивается сквозь листву и озаряет лесной мир. Птички радостно приветствуют солнышко – ведь теперь им не угрожает хищная ночная сова! Пернатые начинают свой обычный дневной щебет. Прыгают по ветвям беспечные маленькие синички и чижики. Характерно «поскрипывает» в своем гнезде хозяйственный скворец. Стучит по стволу дятел в красной шапочке. Этот трудяга вытаскивает из-под коры вредных для деревьев насекомых. Где-то в чаще поет иволга: как будто нежные звуки флейты разливаются по лесу.Хитрая рыжая лиса прячется в нору, услышав шаги гуляющего по лесу человека. Идешь, присядешь на полянке на упавший ствол старой березы. И наблюдаешь, что происходит вокруг. Вот дуб уронил свой листочек с недозрелым желудем. Вот муравьишка карабкается по ясеневому листу, он несет домой раздавленную ягоду земляники. Какой маленький, а сильный! Дикая пчела жужжит над полянкой. Значит, где-то поблизости, в старом дупле, ее дом.И вдруг замечаешь на полянке за кустом боярышника зайца-русака. Тихо-тихо притаился маленький заяц, даже уши прижал. Думает, что его не видно, так хорошо он сливается со светло-коричневыми ветками. Встаешь и на цыпочках подбираешься к зверьку. Но его и след простыл, только ветви чуть-чуть качаются. А был ли зайка? Или, может, привиделся?