На уроке труда девочки сшили занавес для актового зала. Им понадобилось 120 метров ??иней ткани, красной - на 800 дм больше, а желтой - на 400 дм меньше, чем синий. Сколько метров ткани пошло на занавес?

Математика
На уроке труда девочки сшили занавес для актового зала. Им понадобилось 120 метров ??иней ткани, красной - на 800 дм больше, а желтой - на 400 дм меньше, чем синий. Сколько метров ткани пошло на занавес?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Запишите в виде десятичного числа следующие числа: двадцать семь целых и пять два??цать первых; сто двадцать восемь целых и двадцать один двадцать ...
Ответить
Математика
Помогите пж решить? Таня пробежала 30 м за 6 с.С какой скоростью она бежала? помогите!!! плиз!!!
Ответить
Русский язык
Помогите составить слово из любого количества букв, в котором 7-ая буква Ё (слово к??скадЁр не использовать)
Ответить
Математика
Молоком наполнили один в трехлитровый бидон и 9 двухлитровый бидонов сколько молока в бидонах
Ответить
Русский язык
Сочинение. напиши сочинение-описание на тему Прогулка в лесу или прогулка. ключив??е слова темы
Ответить