На уроке труда девочки сшили занавес для актового зала. Им понадобилось 120 метров ??иней ткани, красной - на 800 дм больше, а желтой - на 400 дм меньше, чем синий. Сколько метров ткани пошло на занавес?

Математика

На уроке труда девочки сшили занавес для актового зала. Им понадобилось 120 метров ??иней ткани, красной - на 800 дм больше, а желтой - на 400 дм меньше, чем синий. Сколько метров ткани пошло на занавес?

Автор: Гость