Запишите в виде десятичного числа следующие числа: двадцать семь целых и пять два??цать первых; сто двадцать восемь целых и двадцать один двадцать третьих.
Математика
Запишите в виде десятичного числа следующие числа: двадцать семь целых и пять два??цать первых; сто двадцать восемь целых и двадцать один двадцать третьих.
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