Запишите в виде десятичного числа следующие числа: двадцать семь целых и пять два??цать первых; сто двадцать восемь целых и двадцать один двадцать третьих.

Математика

Запишите в виде десятичного числа следующие числа: двадцать семь целых и пять два??цать первых; сто двадцать восемь целых и двадцать один двадцать третьих.

Автор: Гость