Точка A(1;-1) принадлежит графику функции y=-1/3x-2/3?

Математика
Точка A(1;-1) принадлежит графику функции y=-1/3x-2/3?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=-1/3x-2/3 А(1;-1) Предположим, что точка А принадл. функции. Тогда справедливо такое условие: -1=1/3 - 2/3 -1 = -1/3 -3 = -1 Это неверно ⇒ Предположение неверно ⇒ А ∉ графику функции.
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