Помогите с к/р:Сократить дробь х куб+27 ------------------------ х квадрат-5х-24

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Х³+27 = х³ +3³ =(х+3)(х²-3х+9). Это сумма кубов. х²-5х-24 = (х+3)(х-8). Для этого нужно найти корни трехчлена, решив уравнение х² -5х-24=0. Корни -3 и 8. Дробь сокращается на х+3. Ответ: (х²-3х+9)/(х-8).