Мощность двигателя автомобиля Волга 70 кВт. За какое время автомобиль выполнил работу 168 МДж
Физика
Мощность двигателя автомобиля Волга 70 кВт. За какое время автомобиль выполнил работу 168 МДж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N=A/t-формула мощности. t=A/N,168000000/70000 =2400c
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