Мощность двигателя автомобиля Волга 70 кВт. За какое время автомобиль выполнил работу 168 МДж

Физика
Мощность двигателя автомобиля Волга 70 кВт. За какое время автомобиль выполнил работу 168 МДж
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N=A/t-формула мощности. t=A/N,168000000/70000 =2400c
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Середнє арифметичне двох чисел дорівнює 18. знайдіть ці числа, якщо одне з них у 4 рази більше за друге
Ответить
Химия
Решите 6 пожалуйста
Ответить
Русский язык
Спишите словосочетания, вставьте пропущенные буквы, проверьте данные глагольные формы неопределенной формой глагола. Образец: напрасно обнадежИли...
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста!Очень срочно!!!!!!!!!!!!! Выполните деление многочлена на одночл??н №26.1 а)(12a+8):4 г)(-15-5y):(-5) №26.2 а)(a-ab...
Ответить
Биология
К какому классу относится растение если его семя имеет две семядрли
Ответить