Решите 6 пожалуйста™

Математика
Решите 6 пожалуйста™
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
3*√5*2*√3*√15= РЕШИТЕ ПРОШУ СРОЧНО!!!
Ответить
Алгебра
-5x+1=0 как решить буду очень благодарен
Ответить
Математика
В первом бассейне было 1600 м кв. воды, а во втором-1215 м кв. воды. Чтобы вычистить перв??й бассейн, из него насосом выкачивают 65 м кв. воды в ча...
Ответить
История
Зачем был создан "Священный союз"?
Ответить
Физика
Какую работу нужно совершить, чтобы поднять груз массой 5 кг на высоту 10 м с постоя??ным ускорением 2 м/с? Как изменится совершаемая работа при ра...
Ответить