К какому классу относится растение если его семя имеет две семядрли

Биология
К какому классу относится растение если его семя имеет две семядрли
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К этому классу относится класс:двудольные
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