Атака фонетический разбор слова

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Атака фонетический разбор слова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А [а] - гласный,безуд. т [т] - согласный, глухой , твёрдый , парный а [а] - гласный,уд. к [к] - согласный, глухой , твёрдый , парный а [а] - гласный,безуд. Букв 5 Звуков 5
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