Можете проверить написанное? Буду очень благодарна (свойства кислот)

Химия
Можете проверить написанное? Буду очень благодарна (свойства кислот)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угольная кислота распадается на воду и углекислый газ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитайте отрывок стихотворения С.Михалкова. Как бы вы его озаглавили? Лежали н?? полке, стояли на полке Слоны и собаки, верблюды и волки, ...
Ответить
Математика
Срочно!!!Велосипедист должен был проехать весь путь с определенной скоростью за 2 ??аса . Но он ехал со скоростью, превышающей намеченную на 3 км/ч...
Ответить
Математика
Помогите плиз 13ц 96кг :4 =
Ответить
Английский язык
Я тоже могу содрать с интернета и выдать за свой
Ответить
Алгебра
Рациональные числа Представьте в виде десятичной дроби число: 1. Одна целая одна пятая. 2. Минус две целых три двадцать пятых. 3. Минус шес...
Ответить