Можете проверить написанное? Буду очень благодарна (свойства кислот)
Химия
Можете проверить написанное? Буду очень благодарна (свойства кислот)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угольная кислота распадается на воду и углекислый газ
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