Составь три предложени со словом земляника так чтобы оно отвечало на разный вапросы.
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Составь три предложени со словом земляника так чтобы оно отвечало на разный вапросы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама купила лукошко с земляникой . У нас не дастоёт земляники для торта . Вы любите собирать землянику.
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