Составь три предложени со словом земляника так чтобы оно отвечало на разный вапросы.

Русский язык
Составь три предложени со словом земляника так чтобы оно отвечало на разный вапросы.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама купила лукошко с земляникой . У нас не дастоёт земляники для торта . Вы любите собирать землянику.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Атака фонетический разбор слова
Ответить
Химия
Можете проверить написанное? Буду очень благодарна (свойства кислот)
Ответить
Русский язык
Прочитайте отрывок стихотворения С.Михалкова. Как бы вы его озаглавили? Лежали н?? полке, стояли на полке Слоны и собаки, верблюды и волки, ...
Ответить
Математика
Срочно!!!Велосипедист должен был проехать весь путь с определенной скоростью за 2 ??аса . Но он ехал со скоростью, превышающей намеченную на 3 км/ч...
Ответить
Математика
Помогите плиз 13ц 96кг :4 =
Ответить