Помогите, пожалуйста! It's 10.30 now. Half an ... ago it was 10 o'clock. Что нужно вставить между Half an ?? ago?

Английский язык
Помогите, пожалуйста! It's 10.30 now. Half an ... ago it was 10 o'clock. Что нужно вставить между Half an ?? ago?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Half an hour ago. Так как говорится то что полчаса назад было ровно десять.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Запишите уравнение реакции взаимодействия уксусной кислоты с оксидом кальция и водным раствором гидроксида калия
Ответить
Русский язык
Составь три предложени со словом земляника так чтобы оно отвечало на разный вапросы.
Ответить
Русский язык
Атака фонетический разбор слова
Ответить
Химия
Можете проверить написанное? Буду очень благодарна (свойства кислот)
Ответить
Русский язык
Прочитайте отрывок стихотворения С.Михалкова. Как бы вы его озаглавили? Лежали н?? полке, стояли на полке Слоны и собаки, верблюды и волки, ...
Ответить