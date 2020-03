Помогите, пожалуйста! It's 10.30 now. Half an ... ago it was 10 o'clock. Что нужно вставить между Half an ?? ago?

Английский язык

Помогите, пожалуйста! It's 10.30 now. Half an ... ago it was 10 o'clock. Что нужно вставить между Half an ?? ago?

Автор: Гость