Помогите, пожалуйста! It's 10.30 now. Half an ... ago it was 10 o'clock. Что нужно вставить между Half an ?? ago?
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Помогите, пожалуйста! It's 10.30 now. Half an ... ago it was 10 o'clock. Что нужно вставить между Half an ?? ago?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Half an hour ago. Так как говорится то что полчаса назад было ровно десять.
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