Спишите словосочетания, вставьте пропущенные буквы, проверьте данные глагольные формы неопределенной формой глагола. Образец: напрасно обнадежИли (обнадежить) Помер...вшись силой, наконец выздоров...л, почу...в добычу, ла...л...
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Спишите словосочетания, вставьте пропущенные буквы, проверьте данные глагольные формы неопределенной формой глагола. Образец: напрасно обнадежИли (обнадежить) Помер...вшись силой, наконец выздоров...л, почу...в добычу, ла...л на гусей, с интересом выслуш..в, обид..лся на друга, провер..ли диктанты, зате..вший ссору, раста..ли на солнце, услыш..в стук, закле..л конверт, посе..в семена, усво..ли пройденное, постро..л дом, раска..вшийся в преступлении, ре..л в небе, успоко..в близких, разве..в сомнения, леле..л мечту, переч..ли старшим, ненавид..вший предательство, завис..л от обстоятельств, наде..сь на лучшее, отча..вшись на встречу, из за шума недослыш..л, нама..вшись в дороге, закашл..вшийся от дыма, отдел..лся выговором, превыс..в все разумные расходы, обезопас..в движение на дорогах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПомерИвшись( помериться) силой, наконец выздоровЕл( выздороветь), почуЯв( почуять) добычу, лаЯл( лаять) на гусей, с интересом выслушАв(выслушать), обидЕлся(обидеться) на друга, проверИли( проверить) диктанты, затеЯвший( затеять) ссору, растаЯли( растаять) на солнце, услышАв( услышать) стук, заклеИл ( заклеить)конверт, посеЯв( посеять) семена, усвоИли( усвоить) пройденное, построИл( построить) дом, раскаЯвшийся(раскаяться) в преступлении, реЯл( реять) в небе, успокоИв( успокоить) близких, развеЯв( развеять) сомнения, лелеЯл( лелеять) мечту, перечИли ( перечить)старшим, ненавидЕвший ( ненавидеть)предательство, зависЕл( зависеть) от обстоятельств, надеЯсь( надеяться) на лучшее, отчаЯвшись( отчаяться) на встречу, из- за шума недослышАл( недослышать), намаяЯвшись( намаяться) в дороге, закашлЯвшийся( закашляться) от дыма, отделАлся( отделаться) выговором, превысИв( превысить) все разумные расходы, обезопасИв( обезопасить) движение на дорогах.
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