Спишите словосочетания, вставьте пропущенные буквы, проверьте данные глагольные формы неопределенной формой глагола. Образец: напрасно обнадежИли (обнадежить) Помер...вшись силой, наконец выздоров...л, почу...в добычу, ла...л...

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Спишите словосочетания, вставьте пропущенные буквы, проверьте данные глагольные формы неопределенной формой глагола. Образец: напрасно обнадежИли (обнадежить) Помер...вшись силой, наконец выздоров...л, почу...в добычу, ла...л на гусей, с интересом выслуш..в, обид..лся на друга, провер..ли диктанты, зате..вший ссору, раста..ли на солнце, услыш..в стук, закле..л конверт, посе..в семена, усво..ли пройденное, постро..л дом, раска..вшийся в преступлении, ре..л в небе, успоко..в близких, разве..в сомнения, леле..л мечту, переч..ли старшим, ненавид..вший предательство, завис..л от обстоятельств, наде..сь на лучшее, отча..вшись на встречу, из за шума недослыш..л, нама..вшись в дороге, закашл..вшийся от дыма, отдел..лся выговором, превыс..в все разумные расходы, обезопас..в движение на дорогах.

Автор: Гость