Спишите словосочетания, вставьте пропущенные буквы, проверьте данные глагольные формы неопределенной формой глагола. Образец: напрасно обнадежИли (обнадежить) Помер...вшись силой, наконец выздоров...л, почу...в добычу, ла...л...

Русский язык
Спишите словосочетания, вставьте пропущенные буквы, проверьте данные глагольные формы неопределенной формой глагола. Образец: напрасно обнадежИли (обнадежить) Помер...вшись силой, наконец выздоров...л, почу...в добычу, ла...л на гусей, с интересом выслуш..в, обид..лся на друга, провер..ли диктанты, зате..вший ссору, раста..ли на солнце, услыш..в стук, закле..л конверт, посе..в семена, усво..ли пройденное, постро..л дом, раска..вшийся в преступлении, ре..л в небе, успоко..в близких, разве..в сомнения, леле..л мечту, переч..ли старшим, ненавид..вший предательство, завис..л от обстоятельств, наде..сь на лучшее, отча..вшись на встречу, из за шума недослыш..л, нама..вшись в дороге, закашл..вшийся от дыма, отдел..лся выговором, превыс..в все разумные расходы, обезопас..в движение на дорогах.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПомерИвшись( помериться) силой, наконец выздоровЕл( выздороветь), почуЯв( почуять) добычу, лаЯл( лаять) на гусей, с интересом выслушАв(выслушать), обидЕлся(обидеться) на друга, проверИли( проверить) диктанты, затеЯвший( затеять) ссору, растаЯли( растаять) на солнце, услышАв( услышать) стук, заклеИл ( заклеить)конверт, посеЯв( посеять) семена, усвоИли( усвоить) пройденное, построИл( построить) дом, раскаЯвшийся(раскаяться) в преступлении, реЯл( реять) в небе, успокоИв( успокоить) близких, развеЯв( развеять) сомнения, лелеЯл( лелеять) мечту, перечИли ( перечить)старшим, ненавидЕвший ( ненавидеть)предательство, зависЕл( зависеть) от обстоятельств, надеЯсь( надеяться) на лучшее, отчаЯвшись( отчаяться) на встречу, из- за шума недослышАл( недослышать), намаяЯвшись( намаяться) в дороге, закашлЯвшийся( закашляться) от дыма, отделАлся( отделаться) выговором, превысИв( превысить) все разумные расходы, обезопасИв( обезопасить) движение на дорогах.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите пожалуйста!Очень срочно!!!!!!!!!!!!! Выполните деление многочлена на одночл??н №26.1 а)(12a+8):4 г)(-15-5y):(-5) №26.2 а)(a-ab...
Ответить
Биология
К какому классу относится растение если его семя имеет две семядрли
Ответить
Английский язык
Помогите, пожалуйста! It's 10.30 now. Half an ... ago it was 10 o'clock. Что нужно вставить между Half an ?? ago?
Ответить
Химия
Запишите уравнение реакции взаимодействия уксусной кислоты с оксидом кальция и водным раствором гидроксида калия
Ответить
Русский язык
Составь три предложени со словом земляника так чтобы оно отвечало на разный вапросы.
Ответить