Середнє арифметичне двох чисел дорівнює 18. знайдіть ці числа, якщо одне з них у 4 рази більше за друге

Математика

Середнє арифметичне двох чисел дорівнює 18. знайдіть ці числа, якщо одне з них у 4 рази більше за друге

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