Середнє арифметичне двох чисел дорівнює 18. знайдіть ці числа, якщо одне з них у 4 рази більше за друге
Математика
Середнє арифметичне двох чисел дорівнює 18. знайдіть ці числа, якщо одне з них у 4 рази більше за друге
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-перше число 4х-друге число х+4х/2=18 5х/2=18 5х=36 х=36÷5 х=7,2
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