Если бы угол наклона земной оси увеличился или уменьшился чтоб было

География
Если бы угол наклона земной оси увеличился или уменьшился чтоб было
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Гость:
Мне кажется, что земля слетела бы с орбиты и улетела в открытый космос.
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