Если бы угол наклона земной оси увеличился или уменьшился чтоб было
География
Если бы угол наклона земной оси увеличился или уменьшился чтоб было
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется, что земля слетела бы с орбиты и улетела в открытый космос.
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