Точка O середина стороны BC прямоугольника ABCD.Вычислите длину радиуса окружности,описанной около треугольника BOD,если известно,что CD=4см и BO=3см.

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Площадь АВСD равна 4·6=24 см². Из равенства всех треугольников заключаем, что площадь ΔАОД равна половине площади прямоугольника АВСD: S(АОD)=24/2=12 см². Определим стороны треугольников : ΔАВО: АО=5 см (египетский), ОD=5 см, АD=6 см. R=(5·5·6)/4·12=150/48=3,125 см. Ответ: 3,125 см.