Токарь за 8 часов работы вытачивает 240 деталей, а его ученик за 6 часов в день вытачивает 120деталей. На сколько больше деталей за 1 час вытачивает токарь ,чем его ученик?

Математика

Токарь за 8 часов работы вытачивает 240 деталей, а его ученик за 6 часов в день вытачивает 120деталей. На сколько больше деталей за 1 час вытачивает токарь ,чем его ученик?

Автор: Гость