Токарь за 8 часов работы вытачивает 240 деталей, а его ученик за 6 часов в день вытачивает 120деталей. На сколько больше деталей за 1 час вытачивает токарь ,чем его ученик?
Математика
Токарь за 8 часов работы вытачивает 240 деталей, а его ученик за 6 часов в день вытачивает 120деталей. На сколько больше деталей за 1 час вытачивает токарь ,чем его ученик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
240:8=30 (деталей в час) токарь 120:6=20 (деталей в час) ученик 30-20=10 (деталей в час) Ответ: токарь вытачивает в час на 10 деталей больше, чем ученик
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