Только в,г. Распешите график сам построю

Гость: Гость:

В. y=-x^2+2x+2 Находим вершины: x0=-b\2a=-2\-2=1 y0=-(1)^2+2*1+2=-1+2+2=3 Из этих точек строишь обычную параболу ветви вниз. г. y=x^2-4x+1 x0=-b\2a=4\2=2 y0=2^2-4*2+1=4-8+1=-3 Из этих точек строишь обычную параболу ветви вверх.