План рассказа "Телеграмма" Константин Паустовский.

Гость: Гость:

1. Катерина Петровна. - жизнь в Заборье; - помщники; - немощь. 2. Настя. - жизнь Насти; - письмо; - выставка; - телеграмма. 3. Похороны. 4. Настя, её переживания и побег из Заборья. НЕ ЗАБУДЬ ПРО СПАСИБО =)