План рассказа "Телеграмма" Константин Паустовский.
Литература
План рассказа "Телеграмма" Константин Паустовский.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Катерина Петровна. - жизнь в Заборье; - помщники; - немощь. 2. Настя. - жизнь Насти; - письмо; - выставка; - телеграмма. 3. Похороны. 4. Настя, её переживания и побег из Заборья. НЕ ЗАБУДЬ ПРО СПАСИБО =)
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