Толкование слова смелый

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Толкование слова смелый
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тот, кто храбр, отважен, не знает страха, не боится опасности.Тот, кто не боится трудностей.
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