Толстой,дет.Никиты как автор характер.Лилю

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К числу самых талантливых книг, в которых раскрывается внутренний мир ребенка, принадлежит и "Детство Никиты" - повесть замечательного писателя А. Н. Толстого. Рассматриваемая на фоне произведений Аксакова С. Т. и Толстого Л. Н. повесть "Детство Никиты" занимает свое место, обусловленное и новой исторической эпохой, и характером личной судьбы ее автора. Автобиографическая повесть для детей "Детство Никиты" ("Повесть о многих превосходных вещах" - в первом издании) написана Толстым в 1920 году для детского журнала во Франции; в 1922 году она была опубликована в Берлине, а для советских детей впервые была выпущена в 1936 году. "Детство Никиты" - поэтическое повествование о годах формирования человека. Это самобытное, оригинальное создание творческой памяти писателя. В произведении описывается хроника основных событий жизни героя в течение года, последнего года перед началом учения. Взаимосвязь жизни десятилетнего ребенка с жизнью природы создает своеобразный лирический колорит повествования: "Никита плыл под звездами, покойно глядел на далекие миры". "Все это мое, - думал он, - когда-нибудь сяду на воздушный корабль и умчу.. . " Так воспринимает природу мальчик, когда летом после молотьбы едет на возу; Никита близок ей, растворяется в окружающем его мире. Вот после новогодней елки возвращается Никита один домой, проводив ребят, которые были приглашены в гости: "Никите казалось, что он едет во сне, в заколдованном царстве. Только в зачарованном царстве бывает так странно и так счастливо на душе". Единение с природой, ощущение себя неотъемлемой частью ее создает в душе мальчика почти постоянное ожидание счастья, чудесного, фантастического. Поэтому становится понятным столь пристальное внимание Никиты ко всему, что его окружает. Видение Никитой реального перекликается с его фантастическими представлениями, идущими от мечты мальчика, от стремления опоэтизировать окружающий мир. Он заражает этим стремлением других. Так, Лиля ищет с ним вместе вазочку, приснившуюся однажды Никите. И когда в самом деле эта вазочка была найдена детьми на часах в темной комнате, а в ней оказалось колечко, Никита с уверенностью говорит: "Это волшебное". Aвтор включает в повествование картины быта. В "Детстве Никиты" Толстой представил крестьянскую жизнь безмятежной, в одних поэтических чертах, как воспринял ее сам в раннем детстве. Толстой наделил Никиту уважением к народу. Самым авторитетным лицом Никита считает работающего на скотном дворе Мишку Коряшонка - подпаска. Это серьезный и рассудительный паренек, который, в подражание взрослым говорит с напускным равнодушием. "Никита с большим уважением глядел на Коряшонка". Хотя Мишка и маленький, но в его замечаниях, советах и поступках уже ясно виден русский склад ума и русский характер. Другой знакомец Никиты - вихрастый, курносый и большеротый Степа Карнаушкин с "заговоренным кулаком". Компанию деревенских друзей Никиты дополняют Семка, Ленька, Артамошка-меньшой, Нил, Ванька Черные Уши и бобылев племянник Петрушка. Целыми днями крутится Никита во дворе, у колодца, в каретном сарае, в людской, на гумне.. . Для Никиты понятнее всего суждения Мишки Коряшонка. Но менее важно и то, что сказал или сделал плотник Пахом, рабочий Василий, сутулый Артем. Никита с любопытством относится к жизни деревни, крестьянских ребят, к мужицким занятиям, не понимая, правда, сложностей и тягот деревенской жизни, но в то же время стихийно, инстинктивно не отделяя себя от нее, чувствуя себя чем-то неразрывно связанным с деревней. Повесть Толстого в ряду книг о дворянском детстве является последним звеном; здесь есть все, характерное для детства барчонка, но все же это - конец дворянской усадьбы, помещичий быт на ущербе.