Традиции классицизма сентиментализма в литературе 18 века
Литература
Традиции классицизма сентиментализма в литературе 18 века
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Классицизм сформировался во Франции. утверждал главенство государственных интересов над личными, преобладание гражданских, патриотических мотивов, культ нравственного долга. эталон - античность. жанры делились на высокие(ода, эпическая поэма, трагедия) и низкие(комедия, басня, сатира, эпиграмма) ЕДИНСТВО ДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕТ НАЛИЧИЕ ОДНОЙ СЮЖЕТНОЙ ЛИНИИ. сентиментализм - чувствительный. провозгласили о главе чувств, а не разума. высшей ценностью не государство, а человек. конкретные люди с индивидуальной судьбой. В России с 1760-х гг
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