Трамвай первые 10 сек двигался со скоростью 5 м/с , а следующие 500 м со скоростью 10 м/с. Определите ср скорость.

Физика
Трамвай первые 10 сек двигался со скоростью 5 м/с , а следующие 500 м со скоростью 10 м/с. Определите ср скорость.
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