Трамвай проехал 2/5 намеченого маршрута, какое расстояние он должен проехать если ??н должен ещё проехать 45 км.
Математика
Трамвай проехал 2/5 намеченого маршрута, какое расстояние он должен проехать если ??н должен ещё проехать 45 км.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/5:45=2/5 умножить на 45/1=
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