Трамвай проехал 2/5 намеченого маршрута, какое расстояние он должен проехать если ??н должен ещё проехать 45 км.

Математика

Трамвай проехал 2/5 намеченого маршрута, какое расстояние он должен проехать если ??н должен ещё проехать 45 км.

Автор: Гость